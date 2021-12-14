Шымкентские волонтёры призывают принять активное участие в благотворительной акции «Крышки дарят жизнь».

Проект призван помочь финансово онкобольным детям. Местный завод по переработке пластика готов принять крышки в качестве вторсырья и помочь маленьким пациентам.

«В основном, в этом деле заинтересованы дети, потому что крышки не сложно собрать, они не занимают много места, они у нас цветные. Поэтому вот они у нас даже по классам собирают, потом либо они сами привозят к нам сюда в магазин, либо мы с волонтерами по городу ездим и забираем крышки. Эти крышки мы передаем на переобработку. Вырученные деньги собираем и переводим детям онкобольным на лечение», — говорит волонтер Вероника Насырова.

Добрая акция стартовала в начале года. За это время активисты собрали 500 килограммов крышек. Сдав их на переработку, волонтеры заработали 65 тысяч тенге. Деньги отправили семье онкобольного мальчика. Сдать можно крышки от бутылок, йогуртов и масла. Подробный перечень есть в магазинах, где производят сбор. В Шымкенте открыты несколько пунктов приёма крышек:

1. ТРЦ «Metro»;

2. ТРЦ «Рахима плаза»;

3. ТРЦ «Аль-Фараби» 1(этаж);

4. ТРЦ «Mega planet»;

5. Кофейня «Корица», площадь Аль-Фараби 4;

6. ”Ладушки», проспект Нурсултана Назарбаева 32;

8. ”Eldoro», ул. Тауке хана 80, Рыскулова 22а;

9. Клиника «Муса», ул. Аскарова 38;

10. ”Profmedservice” , ул. Тауке хана 130;

11. Отделение «Казпочты», ул Алдиярова 123/1;

12. ТОО Шымкент Смелтинг;

13. Магазин «Камкор», ул. Елшибек батыра 16;

14. Школа 3 им. Патшаим Тажибаевой (г.Ленгер);

15. СДЮШОР 4 им. Ляззат Тажиевой, Сайрам м-н, Еримбетова 28;

16. Школа гимназия 40 им. «Алпамыс батыра”, ул. Уалиханова 215/5

17. Ясли сад «Гульжамал» , ул. Алимбетова 116

18. Ясли сад «Арофат», ул. Ибрагим Ата 347

19. Ясли сад «Алтын дан», ул. Майлы кожа 34

20. Детский сад «21век», ул. 8 марта 22

21. Дача Кайнар Булак — остановка Фабричная

22. Детский садик «Салтанат», ул. Тауке хана 72

23. Социальный магазин «Добряки Шымкента», ул. Володарского 17

Коркем Усибалиева