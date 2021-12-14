Шымкентские волонтёры призывают принять активное участие в благотворительной акции «Крышки дарят жизнь».
Проект призван помочь финансово онкобольным детям. Местный завод по переработке пластика готов принять крышки в качестве вторсырья и помочь маленьким пациентам.
«В основном, в этом деле заинтересованы дети, потому что крышки не сложно собрать, они не занимают много места, они у нас цветные. Поэтому вот они у нас даже по классам собирают, потом либо они сами привозят к нам сюда в магазин, либо мы с волонтерами по городу ездим и забираем крышки. Эти крышки мы передаем на переобработку. Вырученные деньги собираем и переводим детям онкобольным на лечение», — говорит волонтер Вероника Насырова.
Добрая акция стартовала в начале года. За это время активисты собрали 500 килограммов крышек. Сдав их на переработку, волонтеры заработали 65 тысяч тенге. Деньги отправили семье онкобольного мальчика. Сдать можно крышки от бутылок, йогуртов и масла. Подробный перечень есть в магазинах, где производят сбор. В Шымкенте открыты несколько пунктов приёма крышек:
1. ТРЦ «Metro»;
2. ТРЦ «Рахима плаза»;
3. ТРЦ «Аль-Фараби» 1(этаж);
4. ТРЦ «Mega planet»;
5. Кофейня «Корица», площадь Аль-Фараби 4;
6. ”Ладушки», проспект Нурсултана Назарбаева 32;
8. ”Eldoro», ул. Тауке хана 80, Рыскулова 22а;
9. Клиника «Муса», ул. Аскарова 38;
10. ”Profmedservice” , ул. Тауке хана 130;
11. Отделение «Казпочты», ул Алдиярова 123/1;
12. ТОО Шымкент Смелтинг;
13. Магазин «Камкор», ул. Елшибек батыра 16;
14. Школа 3 им. Патшаим Тажибаевой (г.Ленгер);
15. СДЮШОР 4 им. Ляззат Тажиевой, Сайрам м-н, Еримбетова 28;
16. Школа гимназия 40 им. «Алпамыс батыра”, ул. Уалиханова 215/5
17. Ясли сад «Гульжамал» , ул. Алимбетова 116
18. Ясли сад «Арофат», ул. Ибрагим Ата 347
19. Ясли сад «Алтын дан», ул. Майлы кожа 34
20. Детский сад «21век», ул. 8 марта 22
21. Дача Кайнар Булак — остановка Фабричная
22. Детский садик «Салтанат», ул. Тауке хана 72
23. Социальный магазин «Добряки Шымкента», ул. Володарского 17
Коркем Усибалиева