Новый год уже близко, улицы Шымкента начали украшать. Журналисты издания решили узнать, сколько денег выделили из бюджета на новогоднюю атрибутику.

Главная елка Шымкента высотой в 18 метров украшает Каратауский район. Как сообщили в районном акимате, на оформление улиц потратили 20 млн тенге. Там украсили улицы, установили МАФы и металлические конструкции.

Многие из горожан наверное уже видели МАФы по проспекту Тауке-хана, елку у Технопарка и другие светящиеся конструкции. Аким Аль-Фарабийского района в беседе с журналистом рассказал, что на новогоднее оформление потратили около 12 млн тенге.

Проспект Тауке-хана. Аль-Фарабийский районВ Енбекшинском районе потратили чуть меньше, там около 5 миллионов тенге ушло на оформление улиц. Аким Енбекшинского района радостно заявил, что в районе первый раз поставили елку высотой в 9 метров на алее по улице Жандарбекова. Согласитесь, красиво оформили. А что с остальными улицами, пока не ясно.

В Абайском районе чиновники потратили 31 млн тенге. Парк им. Абая весь в гирляндах, там выставили 12 метровую елку, украсили улицы и установили декорации. А вот похожи ли, конструкции на быка, зрители уже определят сами. К слову, такой бюджет был потрачен сразу на 3 мероприятия — День Первого Президента, 16 декабря и Новый год.

А вот и сама елка, которая установлена в парке Абая.

Вот такие елки в Шымкенте. Теперь жители знают, где сделать памятное фото на Новый 2022 год.

Шуддин Саидов