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На рынках Шымкента царит продуктовый бум. Предвкушение праздника омрачают цены на продукты, многим пришлось урезать новогоднее меню

Чтобы накрыть стол на шестерых, Асылай Нурмаханбет планирует потратить порядка шестидесяти тысяч тенге. Готовиться к новому году стало дороже, признается девушка. Только на салат из морепродуктов и ингредиенты для торта ушло 20 тысяч.

«В этом году мы стараемся экономить. Например, ежегодно мы готовили манты, в этом году решили сэкономить, мясо дорогое. А еще нужно купить фрукты и овощи. Поэтому решили на Новый год запечь в духовке овощи с индейкой. В этом году мы не стали покупать салюты. Я посчитала, всё, что я покупала в прошлом году, заметно выросло в цене»,— жительница г.Шымкента, Асылай Нурмаханбет.

По данным бюро национальной статистики, казахстанцы готовы потратить на Новогодний стол, в среднем, 50 тысяч тенге. Рост цен в этом году сказался и на торговле, отмечают продавцы.

«За сухофруктами, говорю, клиентов все меньше и меньше. Товары не на шутку дорогие, потому что транспортные расходы выросли, естественно и наш товар тоже«, — рассказывает продавщица сухофруктов.

«В этом году покупатели , похоже, новый год не отмечают, многие экономят. В основном, берут огурцы, помидоры, то есть необходимые овощи«, — говорит продавщица овощей и фруктов.

«В основном люди берут обычные фрукты и только потом экзотические»,— рассказывает продавец экзотических фруктов.

«Мне кажется неплохо покупают, особенно под новый год. Бывает приходят 2 кг берут, иногда 10 кг, если гостей встречают, то больше«, — делится продавщица мяса.

Что будет на столах жителей Шымкента и на какой бюджет вытянет новогоднее меню каждый решает, исходя из возможностей.

«Ну где-то на 20 тысяч собираемся накрыть стол, там будет мясо. Ну овощи купим самые необходимые, яблоки и гранат«, — говорит жительница г. Шымкента.

«Салатов чем больше, тем лучше. Мясо обязательно на столе должно быть. Очень много на продукты уходит, 50-60 тысяч уходит, на 4 человека в семье», — делится жительница г. Шымкента.

«Ну я так посчитала, мы укладываемся в 50 тысяч. Нас в семье 6 человек. У нас будет несколько салатов: оливье, окрошка, сельдь под шубой, картошка с мясом«, — говорит жительница г. Шымкента.

Несмотря на резкий скачок цен, шымкентцы активно готовятся в предстоящему празднику. На столе будут проверенные и любимые блюда. В топе — оливье и «сельдь под шубой». Горожане не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой, холодца, крабового салата, запеченной утки или курицы и бешбармака.

Коркем Усибалиева

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