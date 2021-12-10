Во время прямого эфира программы «Народ и Власть» главный педагог Шымкента Жанат Тажиева пояснила, кто сможет бесплатно питаться в школьных столовых.

Руководитель управления образования Шымкента сказала, что бесплатным питанием будут обеспечены все ученики шымкентских школ с первого по четвертые классы.

«Ученики начальных классов с первого по четвертые классы смогут получать бесплатное горячее питание в школах. Что касается других классов, там питание будут получать те, кто вошел в список, кому нужно предоставлять питание на бесплатной основе», — сказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования.

Такие правила будут введены с нового 2022 года, пояснила главный педагог Шымкента.