Воспитанников детского дома №4 поздравили с Новым годом аким города Мурат Айтенов и руководитель управления образования Жанат Тажиева.
Глава города пожелал всем детям здоровья, успехов и исполнения самых заветных мечт и желаний. Он отметил, что Казахстан встречает этот праздник новыми достижениями и большими успехами — строятся новые школы, спортивные и игровые площадки.
«Дорогие ребята! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Вы являетесь гражданами свободной страны. Благодаря государственной независимости Казахстан стал сильным государством. Вы будущее нашей страны. Вместе с вами растет и процветает наш родной город Шымкент. Каждый житель является наивысшей ценностью нашего города. Развитие города будет всегда опираться на образованных и талантливых граждан. Я хочу пожелать вам в новом году исполнения всех заветных желаний, чтобы вы все хорошо учились, занимались спортом! Пусть Новый год принесет каждому радость и добро!»,- сказал М.Айтенов.
На праздничном мероприятии всем детям вручили подарки и сладости. Вечер продолжился концертной программой воспитанников детского дома. Их в данном учреждении всего 74 ребенка.