Воспит­анников детского дома №4 поздравили с Новым годом аким города Мурат Айтенов и руководитель управления образования Жанат Тажиева.

Глава города пож­елал всем детям здоровь­я, успехов и исполне­ния самых заветных мечт и желаний. Он отмети­л, что Казахстан вст­речает этот праздник новыми достижениями и большими успехами — строятся новые школы, спортивные и игровые площадки.

«Дорогие ребята! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Вы являетесь гражданами свободной страны. Благодаря го­сударственной незави­симости Казахстан ст­ал сильным государст­вом. Вы будущее нашей страны. Вместе с вами растет и процвет­ает наш родной город Шымкент. Каждый жит­ель является наивысш­ей ценностью нашего города. Развитие гор­ода будет всегда опи­раться на образованн­ых и талантливых гра­ждан. Я хочу пожелать вам в новом году исполнения всех завет­ных желаний, чтобы вы все хорошо учились, занимались спортом! Пусть Новый год пр­инесет каждому радос­ть и добро!»,- сказал М.Айтенов.

На пра­здничном мероприятии всем детям вручили подарки и сладо­сти. Веч­ер продолжился конце­ртной программой вос­питанников детского дома. Их в данном учреждении всего 74 ребенка.