Всего за сутки 21 декабря в Шымкенте привлекли к ответственности 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении горе-водителей составили административный протокол по статье 608 КоАП РК (управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

По словам правоохранителей, пьяных водителей на дорогах города достаточно, их выявляют буквально каждый день.

К слову, по официальным данным только за первое полугодие 2021 года в Казахстане по вине нетрезвых водителей погибли более 30 человек и около 200 получили серьезные увечья.

Напомним, за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии предусмотрены арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.