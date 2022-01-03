По количеству дней отдыха казахстанцы уступают лишь россиянам, кыргызам, абхазцам и южным осетинцам.

Дольше всех на новогодние праздники отдыхают в Абхазии – с 1 по 10 января включительно. На один выходной меньше у жителей России, Кыргызстана и Южной Осетии. В Казахстане же в период с 1 по 9 января имеется всего два рабочих дня – 5 и 6 января.