По количеству дней отдыха казахстанцы уступают лишь россиянам, кыргызам, абхазцам и южным осетинцам.
Дольше всех на новогодние праздники отдыхают в Абхазии – с 1 по 10 января включительно. На один выходной меньше у жителей России, Кыргызстана и Южной Осетии. В Казахстане же в период с 1 по 9 января имеется всего два рабочих дня – 5 и 6 января.
Меньше всего отдыхают на Новый год в Туркменистане: здесь с понедельника начнётся обычная рабочая неделя, которая захватит даже субботу. На один выходной день больше в бывших странах советской Прибалтики – Латвии, Литве и Эстонии.