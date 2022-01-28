На таможенном посту на станции Сарыагаш уже вторую неделю стоят 35 вагонов, и все они заполнены картофелем.

Урожай везли из Павлодара. Со страхом предприниматели открывают железнодорожные вагоны, под завязку набитые картофелем с павлодарских полей. Надежда на то, что товар не испортился на таможенном посту станции Сарыагаш, тает на глазах.

«Всё, картошка вся перемёрзла. Она практически уже не пригодна к употреблению. Еще через пару дней, как потеплеет она просто потечет и сгниёт», — говорит Нургали Орманов, предприниматель.

На железнодорожных путях, на казахстанско-узбекской границе, застряло порядка 35-ти вагонов – свыше двух тысяч тонн. Первые вагоны, с полным пакетом разрешительных документов, прибыли сюда ещё 15 января, говорят предприниматели. Вот только товар через границу не пропустили.

«У нас есть на руках и декларация, и фитосанитарные сертификаты с печатями – выпуск разрешён. Нам их выдали перед погрузкой в Павлодаре», — говорит Нурсултан Айдарбеков, предприниматель.

«Прибыли мои первые вагоны еще 15 января. А постановление на экспорт картошки, моркови, крупного и мелкого рогатого скота вышло лишь 22 января. Всего эти 35 вагонов картофеля принадлежат 6-ти предпринимателям. У меня сейчас лично 30 вагонов. Наш товар здесь просто держали. А мы видели, как по несколько вагонов с картошкой отправляли в Узбекистан. Мы слышали, что те, кто за каждый вагон даёт по тысячи долларов, тем и давали добро на вывоз«, — говорит Жанболат Алтаев, предприниматель.

На таможне объяснили, с 19-го января в стране вступило в силу постановление правительства о запрете экспорта картофеля и моркови. Это сделано для стабилизации цен в Казахстане. С того самого дня ни для кого исключений нет.

«Согласно документам железнодорожной станции, погрузка картофеля в вагоны осуществлялась с 8 января. В связи с этим, с 6 января этого года на станции «Сарыагаш» был остановлен экспорт картошки, морковки, крупного и мелкого рогатого скота за рубеж. До этого выезжали вагоны, которые грузились до выхода постановление о запрете, которое мы получили 19 января», — говорит Есдаулет Шалкаров, заместитель руководителя таможенного поста станции «Сарыагаш» ДГД Туркестанской области.

Один вагон с картофелем стоит 12 миллионов тенге. Разгрузить товар в Казахстане бизнесмены не могут — они уже получили частичную оплату от узбекских партнёров. Кто компенсирует убытки и не пострадает ли имидж нашей страны должны ответить в минсельхозе. Но там пока хранят молчание.