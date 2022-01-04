Праздничные выходные для спасателей Шымкента выдались на редкость спокойными, сообщает OTYRAR.

Всего пять вызов, против 12 прошлогодних. Крупное возгорание произошло недалеко от фабрики «Тассай кус». Под навесом недостроенного здания произошло задымление пеноплекса, на 140 квадратных метрах. Пожар локализовали за пол часа.

«На тушение пожара были привлечены 37 спасателей и 7 единиц техники, а также одна бригада АМЦ. Жертв и пострадавших во время пожара не было. В данное время ведётся расследование по выяснения причины пожара и размер материального ущерба», — рассказывает Зарипа Турысбекова, главный специалист пресс-службы ДЧС г. Шымкента.

В последние три года от салютов и бенгальских свечей шымкентцы не пострадали. По словам спасателей, это связано с массовым рейдом в канун Нового года по объектам торговли пиротехники и ростом уровня культуры безопасности среди населения.

Коркем Усибалиева