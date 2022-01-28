Полицейским Туркестанской области удалось найти молодого человека, которого родственники искали 25 лет, передает OTYRAR.

Эта история началась с трагедии, рассказывает сестра парня. Ботагоз Толыбаева искала своего брата, который после смерти родителей попал в детский дом, затем мальчика передали в интернат.

«Как только мальчик выпустился из интерната, он пошел искать работу. Парень 10 лет работал разнорабочим на хозяйских подворьях в районах области и подвергался истязаниям со стороны хозяев. Молодой человек совсем не помнит своих близких родственников«, — рассказали в полиции Туркестанской области.

В полицию женщина не обращалась. Ботагоз рассказывает, надеялась что удастся найти самостоятельно.

«Мы потеряли родителей еще в детстве, а братьев дядя отдал в детский дом, старшему тогда было 9 лет, а младшему 4 года. Впоследствии следы младшего из них затерялись. Последние два года я пыталась самостоятельно найти родственника, расспрашивала всех, но результаты оказались безуспешными. За помощью в полицию до этого времени я не обращалась», — рассказала Ботакоз Толыбаева.

После обращения в полицию, парня нашли. Спустя 25 лет родные встретились.

«Спасибо вам, спасибо всем, кто остался неравнодушным к нашей истории. Теперь мы вместе. Спасибо полицейским, что в течение нескольких дней нашли моего брата», — сказала Ботагоз Толыбаева.

Теперь, полицейские проводят расследование. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Данный факт полицейские сразу же зарегистрировали в ДП Туркестанской области по ст. 126 УК РК «Незаконное лишение свободы».