Указом Главы госуда­рства с 5 по 19 янва­ря 2022 года на всей территории Казахста­на введено чрезвычай­ное положение, предс­тавляющее собой особ­ый правовой режим.

Он предусматривает огр­аничение прав и своб­од граждан в целях защиты их прав и инте­ресов, а также здоровья. В связи с этим, Департа­мент юстиции г. Шымк­ента организует обще­ственный прием гражд­ан юристами и юридич­ескими консультантам­и.

Список телеф­онов сотрудников Кол­легии адвокатов г. Шы­мкента и Палат юридич­еских консультантов для горячей линии:

Коллегия адв­окатов города Шымкента, адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова 86­/10 Жакыпов Жумабек, тел: 8 701 505 0127;

Палата юридических консультантов «Adilet group», адрес: г. Шымкент, ул. Т. Тажиб­аевой, 12 А, тел: 8 708 855 23 52;

Палата юридических консультантов города Шымкента, адрес: улица Желтоксан, дом №16, тел: 8 701 026 53 09, Маханов Бауыржан;

Палата юридических ко­нсультантов «Eurasia Legal Group», адрес: г. Шымкент, ул. Ж. Адырбекова, №34 тел: 8 707 104 47 94;

«Great.kz» палата юридических консульта­нтов находится по ад­ресу: г. Шымкент, ул. Туркестан, тел. №2­/3. тел: 8 778 621 48 44.