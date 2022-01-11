Указом Главы государства с 5 по 19 января 2022 года на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение, представляющее собой особый правовой режим.
Он предусматривает ограничение прав и свобод граждан в целях защиты их прав и интересов, а также здоровья. В связи с этим, Департамент юстиции г. Шымкента организует общественный прием граждан юристами и юридическими консультантами.
Список телефонов сотрудников Коллегии адвокатов г. Шымкента и Палат юридических консультантов для горячей линии:
Коллегия адвокатов города Шымкента, адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова 86/10 Жакыпов Жумабек, тел: 8 701 505 0127;
Палата юридических консультантов «Adilet group», адрес: г. Шымкент, ул. Т. Тажибаевой, 12 А, тел: 8 708 855 23 52;
Палата юридических консультантов города Шымкента, адрес: улица Желтоксан, дом №16, тел: 8 701 026 53 09, Маханов Бауыржан;
Палата юридических консультантов «Eurasia Legal Group», адрес: г. Шымкент, ул. Ж. Адырбекова, №34 тел: 8 707 104 47 94;
«Great.kz» палата юридических консультантов находится по адресу: г. Шымкент, ул. Туркестан, тел. №2/3. тел: 8 778 621 48 44.