Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса поднял вопрос о доступности и качестве высшего образования.

«Важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В целом нам всем нужно изменить взгляд на образование, отметил президент.

«Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям, взрастить новое поколение инженеров, промышленников», – отметил Касым-Жомарт Токаев.