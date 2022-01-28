Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с благодарностью принял предложение возглавить партию Nur Otan, но руководить ею долго не собирается, передает OTYRAR.

«При этом, как Глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом», – сказал Токаев.

Далее Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент должен дистанцироваться от партий и движений.

«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan», – отметил Токаев.

Он добавил, что статус Главы государства может быть пересмотрен и закреплен.