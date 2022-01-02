С 1 января 2022 года в связи увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане выросли штрафы, госпошлины и различные выплаты.

Так с 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы (МЗП) составил 60 000 тенге, месячный расчетный показатель — 3063 тенге.

Минимальный размер пенсии в новом году составит 46 302 тенге, а минимальная сумма государственной базовой пенсионной выплаты — 19 450 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 36 018 тенге.

Также изменились размеры госпошлин. Пошлина за получение паспорта составит 24 504 тенге (8 МРП), получение водительских прав — 3 828 тенге (1,25 МРП), регистрация брака будет стоить 3 063 тенге (1 МРП), госпошлина при подаче на развод — 6 126 тенге (2 МРП), обычный порядок получения удостоверения личности в 2022 году обойдется в 613 тенге (0,2 МРП).