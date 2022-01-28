«25 января в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», – говорится в заявлении компании.

По данным оператора, в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

Также в АО «KEGOC» добавили, что авария никак не связана с деятельностью майнеров.

В пресс-службе уточнили, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет.

«Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году – 1,9%», добавили пресс-службе.

Напомним, 25 января в Шымкенте, Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде произошло массовое отключение электроэнергии. Также проблемы со светом наблюдались и в соседних Кыргызстане и Узбекистане.