В АО «KEGOC» рассказали о причинах отключения электроснабжения в южных областях Казахстана 25 января, передает OTYRAR.
По данным оператора, в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.
Также в АО «KEGOC» добавили, что авария никак не связана с деятельностью майнеров.
В пресс-службе уточнили, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет.
«Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году – 1,9%», добавили пресс-службе.
Напомним, 25 января в Шымкенте, Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде произошло массовое отключение электроэнергии. Также проблемы со светом наблюдались и в соседних Кыргызстане и Узбекистане.