Новое постановление подписал главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе введен ряд ограничительных мер.

«Сегодня Шымкент вошел в «красную зону», только несколько дней назад мы были «желтой зоне». В связи с быстрым распространением Covid-19 согласно новому постановлению 80 процентов, то есть сотрудники организаций и офисов, не прошедшие курс иммунизации, должны перевестись на удаленный режим работы», — пояснил Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

Также в Департаменте сообщили о том, что ТРЦ, торговые дома и торговые сети будут работать без ограничений, но при условии наличия «зеленого» статуса у всех работников и посетителей. А это значит, что жители города с «синим стутасом» не смогут посещать данные места.

К тому же, согласно новому постановлению, рестораны, кафе и места общепита, не участвующие в системе Ашык, будут работать с 9 утра до 20:00 часов. При этом заполняемость заведений не должна превышать 50% и не более 30 человек.

Деятельность крытых рынков, оздоровительных центров, фитнес клубов, бассейнов, саун, йога центров (не участвующие в системе Ашык) в выходные дни под запретом, в будние дни будут работать в штатном режиме.

Для ресторанов и кафе, которые участвуют в системе Ашык, время работы продлили до 00:00 часов. Тогда, как лидеры «Ашык» смогут принимать клиентов вплоть до 02:00 часов ночи. При этом заполняемость заведения должна составлять не более 50 % и не более 50 человек.

Что касается работы кинотеатров и театров, участвующие в системе Ашык, будут работать при заполняемости зала на 30%.

Детские сады и школы буду функционировать без ограничений, при условии соблюдения масочного режима и санитарных требований.