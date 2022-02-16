С начала года полицейские Шымкента выявили 159 человек нарушивших тишину и покой граждан.

Чаще всего на шумное соседство жалуются жители многоэтажек. Веселые застолья, громкая музыка, ремонт квартиры, крики в ночное время суток являются нарушением тишины и спокойствия граждан.

Правда на первый раз любители пошуметь в южном мегаполисе отделались предупреждением и профилактической беседой с правоохранительными органами.

«Так, с начала текущего года участковыми инспекторами полиции к ответственности за нарушение ночного покоя жителей Шымкента привлечены 159 граждан. С ними проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных правонарушений, вручены информационные материалы, в которых сообщено об административных штрафах за данные нарушения«, — сообщили в ДП г. Шымкента.

Стоит напомнить, что нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни – влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Если подобные нарушения повторяются в течение года, штраф удваивается.

В случае нарушения ночного спокойствия, вы имеете право обратиться в полицию, позвонив по номеру 102 и вызвать участкового инспектора.