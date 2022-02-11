В Шымкенте вновь пытаются продать аэропорт с торгов. Причем это уже вторая попытка отдать его в частные руки.

Сейчас аэропорт находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Два года назад торги не состоялись.

Поступила только одна заявка. В 2020 году воздушную гавань пытались продать за 5,2 млрд тенге. Теперь его стоимость выросла примерно на пол миллиарда.

Новый владелец аэропорта должен соответствовать требованиям: иметь опыт управления аэропортом не менее 5 лет, а также сохранить профиль объекта на период доверительного управления — 3 года. Затем предприниматель сможет выкупить объект. Сейчас рядом со старым аэропортом строится новый терминал за счёт частного инвестора. Туда уйдёт основной поток пассажиров. Но старый порт будет получать дивиденды, так как предоставит перрон для нового терминала.

«Торги уже идут. Сейчас идет прием заявок. В данном конкурсе могут участвовать не только казахстанские, но и зарубежные компании. Но на сегодняшний день около 6 аэропортов, они в частной собственности. Это такие как Алматы, Караганда, Жезказган. Вот такие большие аэропорты, они в частной собственности и показывают положительные результаты», — говорит Мухтар Коканбаев, заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.