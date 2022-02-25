Антикор подтвердил задержание акима г. Кентау

Аким города Кентау подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в Антикоррупционной службе.

Сообщается, что досудебное расследование в отношении Даурена Махажанова начала Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой изобличен аким города Кентау Туркестанской области М. Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов (эквивалентно 42 миллионам 500 тысячам тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе», — говорится в сообщении в Telegram канале ведомства.

Подозреваемый с санкции суда заключен под стражу, досудебное расследование продолжается.