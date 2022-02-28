Чем завершились переговоры России и Украины?

Напряженные переговоры продолжались более 5 часов.

Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, определены приоритетные темы для диалога и намечены по ним «решения».

Теперь представители обеих стран вернутся в столицы для консультаций.

Как сообщил член российской делегации Владимир Мединский, новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.

«До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны», — сказал Владимир Мединский.