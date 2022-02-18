Что будет с поправками законов о Елбасы?

Президент Казахстана дал интервью на казахском языке. Касым-Жомарт Токаев отметил, что предыдущее интервью на русском было для международной аудитории.

Глава Государства пояснил, что никакого ущемления государственного языка нет. Наоборот, он отметил, что в Казахстане приоритет направлен на казахский язык.

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК В ПРИОРИТЕТЕ

«Нет никакого ущемления языка. В то время, когда произошла январская трагедия пошла дезинформация, многие журналисты и телеканалы просили дать интервью, я встретился только с нашими. Сначала чтоб международная аудитория понимала что происходит, сейчас разъясняю еще раз. Мы должны говорить на казахском, это наш язык и это главное«, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

ОПАСНОСТЬ НЕ МИНОВАЛА

В беседе Глава государства отметил, что угроза повторного террористического нападения на страну ещё не отступила. Защиту целостности должны будут обеспечивать те, кто за это отвечает. Напомним, Токаев провел кадровую перестановку в силовых ведомствах.

«Сейчас есть еще опасность, хотели навести беспорядок, сломать страну. К сожалению, среди убитых оказались и мирные граждане. И сейчас самая сложная задача отделить их от настоящих преступников. Я хорошо осведомлен об этом. Некоторые граждане обратились ко мне с видеообращением в социальных сетях. Я уже дал специальное поручение МВД и Генпрокуратуре. В своих полномочиях правоохранители не должны перегибать палку, и подобные действия нужно пресечь. Еще раз отмечу что права человека – самая важная тема», — отметил Касым-Жомарт Токаев, Президент РК.

КАЗАХИ САМИ БУДУТ РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Решать судьбу казахов в этом мире могут только в Казахстане. При этом Токаев отметил, что есть большие проблемы в идеологии, эту ошибку допустили в недавнем прошлом, а сейчас многие казахстанцы не выдерживают трудовой конкуренции. Президент считает, что Казахстан должен позиционировать себя как трудолюбивая, добросовестная нация, это положительно скажется и на нашей экономике. Только тогда можно будет построить новый Казахстан.

«Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки заграницу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает заграницей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой», — заявил Президент.

ЗАПРЕТ НА ПОПРАВКИ ЗАКОНА О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ

Затронул Токаев и тему о поправках в Конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Он заявил, что такие законы не нужны.

«Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении«, — пояснил Глава государства.

РАССКАЖЕМ ВСЮ ПРАВДУ

К слову, Касым-Жомарт Токаев расскажет об итогах расследования январской трагедии в своем послании народу Казахстана, которое пройдет в марте этого года. При этом информация будет опубликована, цитата — «ничего скрывать от народа власти не будут«, завершил свою речь Президент Казахстана.