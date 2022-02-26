Как вернуть похищенные из Казахстана деньги?

Президент Казахстана поручил антикору уделить особое внимание возврату похищенных активов страны.

Итак, в антикоре новый руководитель, по указу Главы Государства кресло главного борца с коррупцией занял Олжас Бектенов.

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи и усилить идеологию непринятия коррупции в обществе.

При этом, Токаев дал поручение новому руководителю уделить особое внимание возврату похищенных активов Казахстана.

Стоить отметить, что президент дал понять ведомству, что уже ждет конкретных действий.