Заявки на субсидирование съемного жилья начнут принимать уже в апреле.

С 5 апреля в Казахстане начнут прием заявок на субсидирование арендного жилья. Специально для этого сейчас разрабатывают цифровую платформу. В тестовом режиме ее планируют запустить с 15 марта.

Рассчитывать на поддержку государства могут только очередники социально уязвимых слоев с доходом ниже прожиточного минимума. То есть менее 36 тысяч на человека в месяц.

Это инвалиды I и II групп, многодетные, семьи с детьми-инвалидами, сироты. По данным Минтруда, в стране таких 70 тысяч человек. Из бюджета им будут оплачивать половину стоимости съемного жилья.

Размеры квартиры зависят от состава семьи. До трех членов могут занять не более 40 квадратов, до пяти – 60, свыше шести человек – до 80 квадратных метров.

Предусмотрен и потолок стоимости аренды – для каждого региона свой. Самый высокий – в столице и Алматы: 2759 тенге за квадрат. А вот минимальный показатель – в Жамбылской области: 1431 тенге.

«До 1 мая 2022 года заработает цифровая платформа по приему заявок на субсидирование арендного жилья. Платформа предполагает подачу заявки с помощью ЭЦП и автоматическую проверку соответствия заявителя требованиям. Проверка будет осуществляться путем интеграции с государственными базами данных. Прием заявок планируется начать с 5 апреля«, — говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.