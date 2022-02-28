Переговоры Москвы и Киева должны состояться сегодня

«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», — сказал собеседник агентства.

Украинскую делегацию, по всей видимости, представят замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции «Слуга народа». По словам политолога, их будет не более четырех-пяти человек. Кто будет представлять Москву не собщили.