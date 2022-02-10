В тяжелые времена люди хотят верить в чудеса. За утешением зачастую обращаются к религии.

В карантин мечети и церкви были закрыты, общение с верующими поддерживали в интернете. Но там же, в свои сети, казахстанцев заманивали и приверженцы деструктивных течений религии. За тем, чтобы их деятельность не процветала пристально следят сотрудники комитета национальной безопасности, религиозные деятели, специалисты из управлений по делам религий.

Новые видения религии в Казахстан заносили в последние четверть века — из Ближнего Востока, Пакистана, Турции. Нетрадиционные взгляды на веру насаждаются в основном, в интернете. А там большую часть своего времени проводит молодежь. Правда, не только они становятся жертвами не правильной веры. Имам Адильхан Сертай говорит, он нередко вместе с коллегами проводит работу в исправительных учреждениях. Единого профиля тех, кто осужден за экстремизм и терроризм нет. Заблудиться может каждый.

«Одиночество как один из факторов, но жертвой может стать любой человек любой национальности, любой профессии. Это может быть инженер хорошо закончивший технический ВУЗ, может быть врач или даже художник», — говорит Адильхан Сертай, имам.

В совершении акта терроризма во время январских событий подозреваются 18 жителей Шымкента. По Казахстану их в разы больше. А сколько уже отбывают наказание. Изменить уже насажденные деструктивные взгляды на веру непросто, но этим занимаются и имамы, и представители управления по делам религии. Только в прошлом году в рамках адресной профилактики от нетрадиционной религии отвели 270 человек.

«Одна жительница города Шымкент являясь приверженицей деструктивной идеологии, организовала на дому религиозные занятия, с жительницами мегаполиса где проповедовала деструктивную идеологию, она привлечена к административной ответственности», — говорит Альжан Туякбаев, руководитель управления по делам религии г. Шымкента.

К административной ответственности за прошлый год привлекли 7 жителей Шымкента. Они насаждали нетрадиционную веру, зачастую, и в интернете. Но наказать не главная цель, говорит Альжан Туякбаев, главное профилактика. При этом за время карантина количество молодых людей, которые примкнули к рядам «деструктивных» стало больше. Влияет на это и масса свободного времени и непростое материальное и душевное положение.

«Если у человека тяжелые жизненные проблемы, что то случилось в семье, человек ищет помощи со стороны. Он легко может попасть в деструктивную ситуацию, экономическое благополучие это базовая потребность человека», — говорит Герман Владимиров, психолог.

В поисках утешения в вере лучше обратиться в официальные мечети или храмы. Туда, куда за помощью обращаются тысячи других казахстанцев. И помнить, что настоящая религия милосердна, и жестко порицает убийства, грабежи и насилие.