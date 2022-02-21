Смертельный удар. Конфликт на трассе закончился убийством

Дорожный конфликт закончился убийством в Туркестанской области.

Ночью 20 февраля на пульт “102” УП города Туркестана поступил звонок от фельдшера скорой помощи, который сообщил, что напротив одного из АЗС обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в Polisia.kz.

На Кызылординской трассе в сторону города Кентау произошел дорожный конфликт. В результате один из водителей ударил другого камнем, от которого последний скончался на месте. Вместе с подозреваемым в машине находился отец, который и вызвал скорую помощь. По приезду врачи констатировали смерть потерпевшего и позвонили в полицию.

Подозреваемый – молодой мужчина, житель Туркестана, ранее отбывал условный срок за грабеж в Алматинской области. Полицейские задержали его на месте преступления.

В отношении него ведется досудебное расследование по ст.99 УК РК “Убийство”. Он водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.

Обстоятельства произошедшего будут установлены полицейскими в ходе досудебного расследования.