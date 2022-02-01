Информация о назначении нового акима Шымкента не соответствует действительности, передает OTYRAR.

«С подобным запросом сегодня обратились очень много представителей СМИ. Но слухи об уходе акима Мурата Айтенова являются фейком. Мы на месте, мы работаем», — сообщил Бекен Коныс, пресс-секретарь акима Шымкента.

Тем временем в социальных сетях распространяются сообщения о назначении акимом Шымкента Дархана Сатыбалды.

«По информации некоторых источников, акимом города Шымкент назначен Дархан Сатыбалды, экс-чрезвычайный и полномочный посол РК в Узбекистане», – говорится в сообщении.

В акимате Шымкента эту информацию опровергли.