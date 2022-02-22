В Шымкенте назначили нового начальника МПС

Кадровые перестановки снова коснулись Департамента полиции Шымкента. Управление местной полицейской службы возглавил Улугбек Мылтыков, передает OTYRAR со ссылкой на Департамент полиции города.

Новый начальник МПС Улугбек Мылтыков до этого был начальником МПС Туркестанской области. В органах внутренних дел работает с 1996 года.

«По согласованию с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым приказом начальника Департамента полиции города Шымкента генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова на должность начальника Управления местной полицейской службы назначен полковник полиции Мылтыков Улугбек Тургунович»,- говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции г. Шымкента.

Напомним, прошлого начальника МПС Мухтара Бухарбаева в январе этого года сняли с должности за злоупотребление своими должностными полномочиями. Подчиненный написал заявление на своего начальника. По его словам, Бухарбаев требовал покупать ему дорогие вещи. В качестве доказательств мужчина предоставил скрины переписок с начальником.