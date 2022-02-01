В третьем мегаполисе страны снят мораторий на подключение к голубому топливу, передает OTYRAR.

В прямом эфире программы «Народ и Власть» первый заместитель директора ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржан Сатмаганбетов пояснил, что в шымкентском филиале компании уже начали прием документов на подключение к голубому топливу, правда, с оговоркой — само подключение начнут после того, как будет введена в эксплуатацию АГРС-3.

«Мы принимаем документы, а уже после ввода в эксплуатацию АГРС-3 можно будет подключить газ«, — сказал первый заместитель директора ШПФ «КазТрансГаз Аймак» Бауыржан Сатмаганбетов.

Также представитель компании призвал абонентов внимательно выбирать компании по подключению голубого топлива и быть бдительными во время пользования газом. Ни в коем случае не нарушать технических условий монтажа бытовых газовых приборов, а также установить газосигнализаторы, которые в случае утечки не просто подадут звуковой сигнал, но и перекроют подачу газа в дом.