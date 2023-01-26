Эпидуральная анестезия доступна в родильных домах. «За» и «против»

Шымкентские врачи эффективно применяют лечебные методы облегчающие схватки. По словам врачей, подобный вид процедуры может облегчить роды и ослабить боль.

Длительные схватки при родах считаются опасными для жизни матери и ребенка. Гульсая Ешимова одна из тех мам, кто рожал с помощью эпидуралки, облегчающей схватки.

«19 января я пришла в родильный дом, когда приближались роды, была сильная боль из-за продолжительных схваток. Но мне помогли врачи и облегчили роды. После введения лекарства шейка открылась, и я быстро родила«, — рассказывает жительница Шымкента Гульсая Ешимова.

Метод эпидуральной анальгезии применим не ко всем беременным женщинам, а только к пациентам со специальными медицинскими показаниями, говорят врачи. По словам специалистов, эта процедура проводится с согласия пациента при высоком кровяном давлении, и наличии медицинских показаний, при которых проблемы со здоровьем матери негативно сказываются на рождении малыша. У данной аналгезии есть и противопоказания.

«Эпидуральная анальгезия не применяется в случае выявления заболеваний спинного мозга, наличии татуировок и различных воспалений. Этот метод выполняется через катетер вводимый в поясничную область спинного отдела позвоночника. Порядок введения должен строго соблюдаться. Предписанная доза лекарства может облегчить боль на 70 процентов. Это нужно потому, что женщина должна почувствовать схватки, чтобы правильно родить. Эффект, лекарства длится около 2 часов», — говорит заведующий отделением городской больницы №2 Дилшад Пайзахматулы.

Стоит отметить, что в прошлом году в родильном отделении городской больницы №2 врачи приняли роды у 10 238 женщин. 271 она из них при помощи эпидуральной анальгезии. Всего в роддоме насчитывается 140 койкомест. 100 из них предназначены для отделения рожениц, 20-для патологии беременных, и ещё 20-для патологии новорожденных детей.