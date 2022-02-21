Урожай лимонов собрали аграрии Туркестанской области

Несмотря на разгар зимы, в Туркестанской области поспели лимоны.

Урожай экзотических для нашей страны фруктов выращивают в теплицах Арыси. В прошлом сезоне собрали 90 тысяч килограммов.

В теплице Абылайхана Косаева круглый год тропический рай. И вот сейчас, несмотря на февраль за окном, настала пора собирать урожай. Про каждое деревце аграрий рассказывает с любовью, приживались саженцы с трудом. У Абылайхана всего семь соток. О своем прибыльном увлечении мужчина теперь, кажется, знает все.

«Лимону нравится влажность. Здесь она 60-80%. В летние дни держать ее сложнее. Иногда сами разбрызгиваем, чтобы влажность поддерживать. Полив должен быть своевременным. Подстригать вовремя еще надо», — говорит Абылайхан Косаев.

Если в прошлом году собрали 90 тысяч килограммов, то в этом и того больше. Кроме того, говорит мужчина, теплицы его стали местной достопримечательностью. Люди приходят в теплицы как в сад прогуляться между лимонными деревцами. Лимонарии теперь открываются в местных больницах, чтобы свежие лимоны всегда были на столе у пациентов.

«Когда цветет лимон, воздух прекрасен. Нашим гостям нравится. Планируем прогулки по теплице. После процедур с лечебной грязью или ванны обязательно предлагаем чай с лимоном», — говорит Абдиалим Ыскак, сотрудник санатория.

В Арысском районе открывают все больше лимонариев, и надеятся что на следующий год соберут еще больше урожая. Найти лимоны из теплиц можно на местных рынках.