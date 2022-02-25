Вакцинированные казахстанцы смогут возвращаться на родину без ПЦР-теста. Правда, есть одно «НО»: теперь казахстанцам необходимо иметь при себе паспорт вакцинации.

Для всех остальных правила не изменились. При въезде в Казахстан путешественникам необходимо предоставить справку о прохождении ПЦР-теста за последние 72 часа.

«26 ноября 2021 года было вынесено постановление Главного санитарного врача республики Казахстан, где говорилось, что лицам которые прибывают в Казахстан из 10 выбранных стран нужно иметь свежий ПЦР-тест вне зависимости от паспорта вакцинации. Но, это постановление уже утратило свою силу. И в настоящее время человек из за рубежа если имеет паспорт вакцинации разрешенный ВОЗ, то ПЦР-тест не обязателен«,- рассказывает Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента.