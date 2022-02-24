Водителей автобусов взяли на особый контроль

За последние два дня полицейские Шымкента оштрафовали 96 водителей автобусов, которые разговаривали по телефону за рулем, передает OTYRAR.

В южном мегаполисе водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения взяли на особый контроль. В городе проводится ОПМ «Автобус».

Теперь любителей «поговорить у руля» ждет штраф в размере 5 МРП, в тенге это около 15 тысяч. Если водители повторят свои действия в течение года, их оштрафуют уже на 10 МРП. К слову, за рулем можно разговаривать по телефону, только через наушники, либо громкую связь.

«Сотрудниками полка патрульной полиции Шымкента в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» проводятся проверки водителей общественного транспорта. Особое внимание уделяется соблюдению правил дорожного движения, организации работ, проведению технического осмотра транспорта. 96 водителям наложены штрафы в соответствии со статьей 591 Кодекса РК об административных правонарушениях» -, говорится в сообщении Департамента полиции Шымкента.

В ходе проверок полицейские еще привлекли к ответственности 20 водителей. Перевозчиков оштрафовали за непрохождение техосмотра и нарушение правил маневрирования.