107-летнюю жительницу Шымкента поздравили с 8 марта

Шырын-апа отметила 107-ой день рождения.

Несмотря на почтенный возраст мать-героиня, обладательница подвески «Алтын Алка» молода душой. Участница трудового фронта воспитала 14 детей. И сейчас окружена заботой и любовью 168 внуков и правнуков.

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Секрет долголетия Шырын Абдуллаевой прост: правильный настрой, добрые мысли и вера в лучшее.

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«Сколько Аллах даст лет, столько каждый и проживёт. Мне отмерили уже 107 лет! В 44-ом году в Шымкент с Кавказа приехала, так здесь и живу. Всем желаю сердечной доброты, это и есть мой секрет долголетия. И самое главное сейчас, мира над головой», — говорит Шырын Абдуллаева, долгожительница.

К активной и бодрой Шырын-апа сотрудники гормаслихата пришли не с пустыми руками. Подарки подготовила и сама долгожительница.

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Сильный слабый пол поздравляют и в акимате Шымкента. Сотрудницам службы безопасности вручают благодарственные письма и весенние букеты.

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Эльмира Мамбеталиева оказалась на дежурстве во время январских беспорядков. Когда бандиты и мародёры ворвались в здание, женщине пришлось наравне с мужчинами противостоять преступникам.

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«Выражаем благодарность за внимание, что поздравили сегодня. Поздравляю всех женщин с международным днем, желаю всем мирного неба и счастья», — говорит Эльмира Мамбеталиева, сотрудница службы безопасности акимата Шымкента.

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Председатель городского маслихата поздравляет женщин с праздником, выражая восхищение их храбростью и стойкостью.

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«В те трагические январские дни, как раз эти три девушки были у нас на посту, и они до конца выполнили свой долг, героически отстояли спецсвязь, стратегические кабинеты, здание, несмотря на то что это прекрасная, как мы называем, половина слабый пол, но когда речь заходит об исполнении долга они показали сверхестественную силу, мы благодарны им. От имени всех мужчин желаем каждой девушке и женщине мира процветания, любви и благополучия, с праздником вас»,- говорит Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата Шымкента.

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В Шымкенте женщины занимают ключевые роли в различных областях, занимаются благотворительностью, не мало примеров блестящих специалистов своего дела, уверенных руководителей, депутатов, активных общественных деятелей. При этом представительницы прекрасного пола остаются истинным воплощением элегантности, обаяния и нежности, способные проявить мужество, стойкость и выдержку.