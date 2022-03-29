Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря Токаева

Берик Уали покинул пост пресс-секретаря Президента Казахстана, передает OTYRAR со ссылкой на сайт Акорды.
«Распоряжением Главы государства Уали Берик освобожден от должности пресс-секретаря Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Экс-пресс- секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали возглавит Агентство «Хабар».
На сегодняшний день в состав агентства входит 4 канала — «Хабар», национальный спутниковый телеканал Qazaq TV, круглосуточный информационный телеканал «Хабар 24» и киноканал EL ARNA.