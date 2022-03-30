Более 800 человек эвакуировали из-за непогоды

По данным РГП «Казгидромет», во всех регионах страны кроме Шымкента, было объявлено штормовое предупреждение.

За сутки чрезвычайные службы спасли и эвакуировали 814 человек, из них 101 детей и 3 беременных женщин.

Больше всего заложниками непогоды стали жители Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.

В стране создан Оперативный штаб из-за погодных условий

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега.