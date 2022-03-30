Эксперт рассказал о прогнозе курса тенге к доллару

Тенге укрепляет свои позиции, курс доллара снизился более чем на 30 тенге.

Финасовый аналитик, экономист Арман Байганов объяснил, с чем связано укрепление тенге и дал свой прогноз по изменениям курса национальной валюты к доллару, передает OTYRAR со ссылкой на Zakon.kz.

«Тенге у нас к рублю «привязан». Сейчас курс относительно стабилизировался, укрепился рубль. Что на это повлияло? Во-первых, прошедший раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Как известно, решено сократить военную активность. Есть надежда, что военные действия могут закончиться. Во-вторых, в России повысился спрос на рубли и валюта укрепилась. Эти факторы повлияли на укрепление тенге тоже», — говорит Арман Байганов.

К факторам, которые могли отразиться на снижении стоимости американской валюты в Казахстане, аналитик отнес и панические настроения у граждан, и активную скупку долларов.

«Народ доллары скупал, а теперь после укрепления курса тенге население начало от них избавляться. То есть в конечном итоге выиграли обменные пункты. Возможно, на панике еще сильнее тенге сможет укрепиться, если население будет избавляться от долларовой наличности», — говорит Арман Байганов.

Эксперт также напомнил о повышении цен на нефть, которые держатся на уровне 107-108 долларов за баррель.

«Фундаментально, думаю, рубль не укрепится. Даже если военные действия прекратятся. Последствия санкций будут долгими. Есть вероятность, что курс дойдет до 450 тенге за доллар, но не вижу перспективы, что курс может вернуться к значениям, которые были до обострения геополитической ситуации. Надо также не забывать о внутренней инфляции в Казахстане. Поэтому курс может закрепиться на уровне 450-460 тенге за доллар», — заявил эксперт.

По состоянию на 11:00 30 марта средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге, снизившись еще на 11,44 тенге. В целом с начала недели курс доллара снизился более чем на 30 тенге.