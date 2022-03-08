Как минимум 10 жительниц Шымкента выбрали «не женскую» профессию

45-летняя женщина-таксист удивляет жителей Шымкента.

Шахло Юлдашева за рулем больше 10 лет, таксистом работает третий год. В своем коллективе Шахло не единственная дама, шымкентцев еще удивляют 10 женщин-таксистов.

Крутые повороты этой авто-леди не страшны! Шахло Юлдашева за рулём больше десяти лет, водит не хуже мужчин. Однажды решила поработать таксистом. Получилось! Третий год женщина колесит по Шымкенту.

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«Ну город хорошо знаю и как-то подумала дай попробую, попробовала и вроде получается, уже третий год, мне нравится моя работа! Плюсы моей работы в том, что у меня свободный график, в принципе прямого начальства нет, захотела выехала, не захотела осталась дома, как бы своя машина. Как и в любой работе бывают и свои минусы, иногда доводят клиенты. А так вполне нормально»,— рассказала Шахло Юлдашева.

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Шахло — мама троих детей, заботливая жена. Родные, вначале, с настороженнностью отнеслись к выбору «не женской» профессии! Но со временем привыкли.

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«Муж спокойно реагирует, дети привыкли, родственникам как бы вначале было дико, сейчас нормально — уже привыкли. Но мои клиенты честно говоря — удивляются. Когда подъезжаешь и звонишь им, они думают что им звонят операторы. Но когда видят меня за рулём, они говорят что это классно»,- поделилась Шахло.

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Каждые пятые водительские права в Казахстане получает женщина. И если восьмого марта к вам приедет женщина-таксист, найдите теплые слова, чтобы поздравить ее с праздником весны.