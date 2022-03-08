Как шымкентцы поздравляют с 8 Марта

Издавна считается, что мужская часть третьего мегаполиса, да и в принципе мужчины юга, самые романтичные, но знают об этом только их половинки.

В Шымкенте 8-Марта ажиотаж. Пробки, очереди и везде мужчины. Да да, именно они спешат за подарками, ждут, отстаивают очереди и в эти моменты делятся своим мнением с журналистами нашего издания.

«У меня любимая едет из Астаны домой. Сейчас поеду встречать, я ее безмерно люблю и сегодня думаю сделать предложение. С праздником, всех милых дам», — говорит Женис.

Мы встретили мальчика с тюльпанами, оказывается ребенок пришел за цветами с отцом. Как поделился мужчина, именно ребенок выбирает подарки для мамы и сестренки.

«Я сегодня за все оплачиваю (смеется) Мои девочки сегодня празднуют, а мы с сыном выбираем подарки. Вот выбрали цветы и поедем домой. Красивый и нежный праздник, давайте любить друг-друга», — говорит Даулет и его сын Альтаир.

Большого мишку показывает юноша журналистам. Парню на вид лет 18, а такой подарок для любимой. Кто знает, сколько приключений ждет эту пару, но важно то, что в данный момент они счастливы.

«Моя избранница сейчас придет, немного волнуюсь и стесняюсь. Приготовил вот такой подарок. Всех с праздником«,- говорит влюбленный юноша.

Сегодня дамам можно все, шутят мужчины. На некоторых маршрутах общественного транспорта бесплатный проезд в честь праздника, некоторые водители такси тоже могут подвезти просто так. Молодые ребята на улицах раздают конфеты девушкам за улыбку.

Вот такие мы, казахстанцы. Такие мы шымкентцы. С праздником, милые наши! Мы вас любим!