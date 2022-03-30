На 9,5 млн тенге присвоил имущество газовой организации житель Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой Polisia. kz.

В отдел полиции Байдибекского района поступило заявление от газовой организации. Со слов потерпевших, неизвестные похитили у них железные уголки, предназначенные для установки газового оборудования. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 9,5 млн тенге.

В результате розыскных мероприятий полицейские Байдибекского РОП задержали подозреваемого. Им оказался житель Толебийского района, работник данного учреждения.

Как выяснилось, руководство организации доверило работнику принадлежащие учреждению железные уголки. Однако подозреваемый незаконно присвоил чужое имущество и сбыл в пункт приема металла за 4 млн тенге.

Похищенное имущество стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств. Как признался мужчина, он совершил преступление, чтобы закрыть свои долги.

В настоящее время полицейские зарегистрировали данный факт по статье 189 УК РК “Присвоение или хищение вверенного чужого имущества”. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.