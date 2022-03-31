«На допрос еще не вызывали». О деле хищения 747 млн тенге

Антикор проводит досудебное расследование. Дело о хищении бюджетных миллионов за невыполненные работы в Шымкенте обрастает новыми подробностями.

Заместитель главного транспортника Шымкента — Мадияр Баимбетов сделал заявление, что по делу экс-супруги Кайрата Сатыбалды — Гульмиры — проходит заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и его руководитель. Речь идет о бюджетных деньгах в особо крупном размере – 747 миллионов тенге.

«Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, а также его заместитель — я, попали под под досудебное расследование антикора. Делом мы еще не ознакомились, нас на допрос еще не вызывали«,- говорит Мадияр Баимбетов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.