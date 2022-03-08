Неслабый пол: женщины в мужских профессиях

Хрупкая снаружи, но с железным стержнем внутри! Рахила Байсары —подполковник Шымкентской юстиции!

Тяга к справедливости в неё была заложена с самого детства. Для неё всегда было важно заниматься своим делом и любить его. Но при этом не забывать, что всё равно остаёшься женщиной.

Рахила работает в юстиции 15 лет. В прошлом году ее назначили руководителем управления Департамента уголовно-исполнительной системы. В её подчинении, в основном, мужчины!

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«В каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Я сталкивалась с тем, что некоторые осужденные остаются недовольны решением суда. Бывает, что человек непреднамеренно совершает преступление. И такие есть. Мы с ними работаем, стараемся перевоспитать»,— делится Рахила Байсары, начальник штаба управления ДУИС г.Шымкента.

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Родные Рахилы к выбору не женской профессии отнеслись с пониманием, возражать не стали. Сегодня подполковник — пример того, как можно преуспеть и на службе, и в личной жизни. Женщина воспитывает с супругом одиннадцатилетнюю дочь.

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«Я учу свою девочку быть свободолюбивой, самостоятельной и справедливой. Моя семья всегда меня поддерживает. С понимаем отнеслись к выбору профессии. Считаю, что всегда нужно достигать цели, для этого необходимо много работать»,— рассказала Рахила Байсары.

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Всего в департаменте уголовно-исполнительной системы Шымкента работают 18 женщин. Хрупкие женщины в погонах с честью выполняют нелегкую работу наравне с коллегами-мужчинами. И хотя выглядят строго, в их сердцах не угасает образец чуткости, доброты и нежности.