Пенсионер отсудил свой дом, но он в плачевном состоянии

Дом Айтбая Дуйсебаева, который мужчина долгое время пытался отсудить для детей, нуждается в ремонте.

«Захватчики» поселились в доме пожилого человека, пока тот находился в центре адаптации, а дети — в детском доме.

Айтбай Дуйсебаев наконец смог попасть в дом, где он жил с женой и двумя детьми. Но увидев состояние жилища, пенсионер ужаснулся. По стенам пошли трещины, а с потолка льёт вода. По словам пожилого человека, самозахватчики за домом не следили, либо специально привели жилье в плачевное состояние.

«С крыши капает вода, кровлю можно отправлять на металлолом. Мне кажется, они это специально сделали, преднамеренно, чтобы не оставить после себя ничего. Кроме того говорят, что есть долги по дому, это ужас!», — говорит Айтбай Дуйсебаев, житель Шымкента.

Айтбаю Дуйсебаеву 73 года, у мужчины двое детей. Правда, воспитываются они в детском доме. Мужчина отбывал срок в тюрьме, его обвинили в убийстве жены, но пенсионер смог доказать, что не совершал преступления. На это ему потребовалось долгих 7 лет. За время, проведённое за колючей проволокой, его лишили дома, а детей определили на попечительство государства.

«Когда я вышел из тюрьмы, меня направили в бомжатник, там я жил и судился за свой дом, чтобы вернуть детей», — говорит Айтбай Дуйсебаев, житель Шымкента.

«Дуйсебаев Айтбай с ноября 2019 года размещен в качестве получателя услуги в нашем центре. Через своих юристов мы подали в суд на тех, кто незаконно завладел домом и вернули ему жилье. Кроме того, он обратился к судебным приставам. Они выселили незаконно проживающих в доме людей», — говорит Мухит Нышанбаев, руководитель центра социальной адаптации лиц Шымкента.

Мечта мужчины — забрать детей из детского дома и вновь обрести семью. Закон не запрещает пенсионеру этого. Айтбай Дуйсебаев переживает, что в такое жилье детей не отдадут. Восстановить дом своими силами на небольшую пенсию удастся не скоро. Помочь семье могут неравнодушные люди. Любой перевод подарит отцу и детям шанс снова быть вместе.

Неравнодушные горожане, желающие оказать помощь Айтбаю Дуйсебаеву, смогут связаться с ним по номеру телефона: +7 702 803 6160