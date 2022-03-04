Почему дети в Казыгуртском районе не получают горячее питание?

Жительницы Казыгуртского района Туркестанской области жалуются на то, что их детей перестали обеспечивать горячим школьным питанием.

Детей из многодетных семей, которые получают АСП, кормить в школах начали в сентябре прошлого года, но в этом году прекратили. При этом в нескольких других районах горячим школьников обеспечивают. Пожаловались женщины и на некачественную школьную форму.

У Акмарал Тогызбаевой пятеро детей, трое из которых ходят в школу. Женщина получает АСП. В сентябре прошлого ее детей в школе обеспечили горячим питанием, но акция невиданной щедрости продлилась всего четыре месяца. В январе школьными обедами детей кормить перестали, говорит Акмарал. И таких школьников в районе пара тысяч.

«Мы общаемся с матерями из других районов, в Мактарале, Жетысае, Сарыагаше, везде детей кормят бесплатно в школах. А наши дети что не дети? В день на ребенка из семейного бюджета нам приходится выделять 250-300 тенге, на троих это почти тысяча в день, это накладно. Куда они деньги, выделенные на питание девают?», — говорит Акмарал Тогызбаева, многодетная мама.

Пожаловались многодетные мамы и на школьную форму, которую их детям выдали в сентябре. До конца учебного года она не дожила, нитки начали расползаться по швам.

«Нам выдали одноразовую школьную форму, только в мусорку выбросить, они ее из Китая везут, это сплошная синтетика. Пришлось посреди учебного года вновь детей одевать, идти на базар, лучше бы нам дали эти деньги, мы сами бы взяли. Но нам не дают, говорят мы пропьем или кредит закроем. Но мы же для наших детей хотим постараться», — говорит Жазира Кабыланова, многодетная мама.

Руководитель казыгуртского отдела управления человеческим потенциалом оказался в отпуске и к собравшимся приехать не смог. К женщинам вышел аким района. По его словам, вопрос обеспечения школьным питанием в этом году остался без внимания министерства труда и соцзащиты. А в других районах мол, распределением горячего питания ошиблись.

«В январе и феврале горячее питание было предоставлено, но потом приостановили, потому что давали незаконно. Я прошу вас, подождите до 16 марта, после выступления президента и его поручений станет все понятно. А насчет школьной формы, вы принимали ее в начале года, подписали акт. Сейчас уже подрядчика мы не найдем. В этом году к 1 сентября я подниму этот вопрос«, — говорит Арман Абдуллаев, аким Казыгуртского района.

На вопрос почему школьников одних районов обеспечили горячими обедами, а других нет так и не ответили. В управлении образования Туркестанской области рассказали, что еще месяц назад направили в министерство труда и социальной защиты письмо, но ответа до сих пор так и не получили.