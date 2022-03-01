Театр- на старте весны

На этот раз в наш русский драматический театр меня привело не какое-то конкретное событие, а просто потребность души.

Хотя и событие скоро состоится – премьера комедии Михаила Старицкого «За двумя зайцами» в постановке художественного руководителя театра Анатолия Владимировича Петриченко. Премьера будет явлена зрителям с 4 по 6 марта и по давней традиции посвящена всем женщинам без исключения – накануне всенародно любимого праздника.

Что получилось, что не срослось

Мой собеседник – руководитель Шымкентского русского драматического театра, заслуженный деятель Казахстана Игорь Владимирович Вербицкий – всегда охотно идет на общение с прессой и общественностью. Говорить с ним о театре чрезвычайно интересно и познавательно. Он никогда не отвечает на вопросы сухо, дежурными фразами, а тем более с эдаким театральным снобизмом: мол, вот мы вам приготовили пиршество духа, а дальше вам решать – нравится, не нравится… Нет! Он сам зажигается, говоря о жизни театра, из него не надо тянуть каждое слово клещами, и видно, как глубоко его задевают невыполненность каких-то задумок, неразрешенность каких-то проблем.

Один из самых главных постулатов, на котором идейно стоит театр, – это последовательное соблюдение сложившихся и устоявшихся традиций.

«Наш зритель, например, всегда должен быть уверен, даже не заглянув в афишу, что в пятницу, субботу и воскресенье ровно в 19:00 он может

прийти в театр без всякого сомнения. Его всегда будут ждать и очередной спектакль, и наши благодарные артисты. То же и с детскими представлениями: каждое воскресенье в 11:00 вы можете смело привести детей в театр – сказка непременно будет показана! Тем более обидно, что в этом году сорвались по не зависящим от нас причинам две наши крупные театральные акции – любимые зрителями «Рождественские встречи» и «Вечер памяти Владимира Высоцкого». Традиция их проведения восходит к 90-м годам прошлого века, понятно, что разрыв этой цепочки постоянства мы восприняли очень болезненно».

Объяснил Игорь Вербицкий и причины отмены мероприятий. Это трагические события, случившиеся в стране и городе в начале января:

«Мы до последнего надеялись, что эти вечера состоятся. Мало того, даже 5 января, на следующий день после массового выступления, мы, несмотря ни на что, провели репетицию. Но уже 6-го из управления культуры пришло распоряжение: все спектакли отменить. Это было, конечно, продиктовано соображениями безопасности горожан, ведь спектакли идут поздно, после семи часов вечера… Но моральный удар был серьезным: все планы рухнули, весь наш труд пропал в одночасье».

«Вечер памяти Владимира Высоцкого», назначенный на 25 января, казалось бы, уже был возможен: страсти поутихли, на улицах было спокойно. Но все равно запрет был продлен вплоть до начала февраля. Некоторым может показаться, что артисты настолько одержимы своей профессией, что им и дела нет до политических коллизий, до кризисных моментов в жизни страны – им бы только «поиграть»… Но Игорь Владимирович сразу отверг эти заблуждения: «Конечно, все пребывали в настоящем моральном шоке. Мы же в это время находились в театре! Теперь представьте, что прямо перед нашим входом собирается черная, неуправляемая, агрессивная толпа, от которой не знаешь, чего ждать… Было жутко, больно и стыдно за все случившееся. Такого не забыть».

Дела насущные

Но война войной, а в феврале уже надо было включаться в работу на полную катушку. Хотя, собственно, театр никогда не сидел в бездействии, даже во времена самого жуткого карантина. Нельзя было играть вживую? Театр выходил на связь со зрителем онлайн, то есть связь со зрителями никогда не терялась. То же было и с пропущенными постановками: тот, кто хотел, тот увидел и «Рождественские встречи», и память Высоцкого почтил… Впрочем, во время вынужденной январской паузы труппа не сидела сложа руки: освежила прежний репертуар, дорабатывала нюансы в постановках сегодняшнего дня, готовилась к премьере.

Что она из себя представляет? «Мы хотели накануне 8 Марта сделать нашим женщинам яркий, легкий, запоминающийся подарок, – говорит Игорь Вербицкий. – По жанру это комедия. Нам хотелось, чтобы женщины сняли с себя в этот день напряжение обычной своей загруженности. Название спектакля «За двумя зайцами» красноречиво говорит само за себя. Помните продолжение поговорки? За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Спектакль именно об этом, хотя мораль преподнесена в ненавязчивой шуточной форме.

Наш театр уже когда-то играл эту пьесу Михаила Старицкого. Лет 25 назад, а то и больше ее ставил известный актер, режиссер и драматург Евгений Андреевич Дикань. Так что эта тема, как говорится, хорошо забытое старое и будет восприниматься на подъеме свежих непосредственных эмоций.

В спектакле будет задействована вся театральная труппа, даже кое-кто из «Балаганчика» – нашего молодежного крыла. Но самое интересное, что премьера впервые поставлена художественным руководителем театра Анатолием Владимировичем Петриченко. Это его своеобразный режиссерский дебют. Хотя всем известны его замечательные, высокопрофессионально отрежиссированные сказки, которые наша детская аудитория всегда воспринимает с восторгом и на ура. Теперь нашим зрителям будет показана его первая «взрослая» работа, которая, надеюсь, станет далеко не последней».

Почти параллельно с премьерой шла подготовка к «Широкой Масленице», которая пройдет в праздничном режиме 6 марта в 12:30 на площади Аль-Фараби – прямо перед зданием русского драматического театра. Это коллективная работа, проделанная вместе с Ассамблеей народа Казахстана и славянским городским культурным центром. Всех жителей ждем с нетерпением!

Мартовский репертуар вообще богат и разнообразен.

О планах, друзьях и театральной миссии

Поговорили мы и о планах на будущее, как же без этого? «Если не случится опять ничего непредвиденного, то мы все-таки хотим попасть в Байконур, где нас ждут всегда – в любое время года. Когда снимут окончательно карантинные ограничения – дай Бог! – мы будем планировать выездные мероприятия. А пока… пока будем, как говорится, работать «на дому». Дел хватает. 27 марта хотим достойно подойти к своему профессиональному празднику – Дню театра. Как будем отмечать? Как обычно, на своем рабочем месте: в воскресенье будем давать очередной спектакль. Может быть, еще что-нибудь придумаем вроде капустника – пока еще не решили…

С удивлением и сочувствием услышала от Игоря Владимировича, что по-прежнему театру связывают руки чисто материальные затруднения. Выездные гастроли и фестивали, где наш театр представляет Шымкент как город с богатыми культурными традициями, вообще могли не состояться, если бы не спонсоры, давние друзья и единомышленники.

«Я очень им обязан и благодарен, прошу особо упомянуть об этом в статье», – сказал Игорь Владимирович. Упоминаю. Нашему русскому драматическому театру не разово, а постоянно помогают: авиакомпания SCAT в лице Владимира Ивановича Денисова; компания «Электрокомплект» и лично Юрий Анатольевич Лукьянов; типография «Спектр» под руководством Владимира Юрьевича и Дмитрия Юрьевича Басовых. Среди СМИ, оказывающих безвозмездную информационную поддержку, указаны газета «Панорама Шымкента» и «Отырар-TV», а теперь еще и наш с вами РАБАТ!

В разговоре о предстоящей премьере не преминула поговорить с руководителем и о премьере минувшей, а именно о спектакле «Ночь Сократа», впервые представленном публике в конце ноября прошлого года. Я была на этой премьере и с интересом наблюдала за реакцией зрителей. Одни напряженно и завороженно внимали каждому слову, каждому монологу главных героев, другие, сама видела, явно скучали…

Еще бы! «Ночь Сократа», как говорится в аннотации, «это глубокие размышления двух известных художников слова – Чингиза Айтматова и Мухтара Шаханова – пламенных патриотов, говорящих о величии родной земли, традициях предков, деяниях великих личностей. Это размышления о гуманизме, морально-этических идеалах чести и честности, облаченные в духовно-философское, историко-познавательное и любовное повествование…» Даже из этой преамбулы ясно, что литературная основа пьесы требует большой душевной отдачи и внутренней работы над собой. Так что те, кто шел в театр за праздным времяпрепровождением, за «расслабоном» после рабочего дня, в этот день явно попали не туда.

Вот я и спросила Игоря Владимировича: «А не кажется ли Вам, что эта пьеса тяжела для восприятия нашего зрителя, сложна, даже слишком психологична и пафосна?» По-моему, Игорь даже возмутился: «Конечно, нет! Такие спектакли понятны и просто необходимы людям! У нас ведь есть постоянная «обратная связь» с нашими зрителями через различные порталы в соцсетях, и мы в комментариях получили столько благодарных слов, столько восторженных откликов! И вообще, если мы не будем ставить острые, этические, духовно-нравственные вопросы, то кто это сделает за нас? У нас на культурном фронте и так все запущено…

Да, мы понимаем, разумеется, что вылечить болезни бездуховности, алчности, чиновничьего высокомерия и других человеческих пороков мы не в силах, да и не наше это дело. Но вот обозначить проблему, то есть поставить диагноз, это прямая задача для всех, кто работает на культурном поприще».

Новых успехов тебе, Театр!

Елена ЛЕТЯГИНА