Токаев назначил нового заместителя Управляющего делами Президента

Касым-Жомарт Токаев назначил Маржан Акимжанову заместителем управляющего делами президента РК.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Акорды.

«Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена заместителем управляющего делами президента РК, она освобождена от должности советника президента РК», — говорится в сообщении.

Маржан Акимжанова родилась 19 июня 1971 года в Алматинской области. В 1999 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт.

В разное время работала в Аппарате Кабинета Министров, в Аппарате Правительства РК, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором Пресс-службы Президента.

С 2012 по 2021 годы занимала должность заместителя пресс-секретаря президента РК.

С 4 февраля 2021 года распоряжением главы государства была назначена советником президента РК.