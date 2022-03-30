Токаев назначил трех новых послов Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Словакии, Хорватии и Молдове.
Данный указ опубликован на сайте Акорды.
Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике. Он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;
Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;
Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.
Еще одним указом президента Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.