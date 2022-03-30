Токаев назначил трех новых послов Казахстана

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Редактор
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Словакии, Хорватии и Молдове.

Данный указ опубликован на сайте Акорды.

Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике. Он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;

Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;

Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.

Еще одним указом президента Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.

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