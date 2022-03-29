Цены на офисную бумагу подскочили в разы

Дефицитом бумаги формата А4 в Казахстане воспользовались перекупщики. Если раньше одна упаковка стоила 1300 тенге, сегодня, если повезёт, ее можно купить за 3 тысячи.

В России откуда, в основном, бумагу поставляют в нашу страну, производство фактически встало. Из-за санкций производители остались без необходимых компонентов.

«Из Российской Федерации к нам поступает много спроса, предлагают хорошую сумму, но мы продаем только своим клиентам. На сегодняшний день имеется 60 тонн бумаги, это 25 тысяч пачек. Примерно вагон бумаги. Ежемесячно мы реализуем 2-3 вагона, это очень мало» — сообщает директор магазина канцелярских принадлежностей Дархан Иханбаев.

В интернете можно купить бумагу по низкой цене – 400 тенге за пачку, но при условии, что вы купите большую партию – от 8 тысяч упаковок. Качество бумаги при этом заметно хуже. В магазине отвечают однозначно – брать такой товар не стоит.

«500 тенге это не реально, потому что по 500 она давно зашла бы к нам. Бумага из Китая не подходит по нашим стандартам. У нас 80, у них 60 грамм, по качеству она сильно уступает» — сообщает эксперт.

На ажиотаже пытаются заработать и аферисты. Бумагу, якобы с российских складов, продают по 500 тенге небольшими партиями. Говорят, что по наложенному платежу, оплатить нельзя – это значит что получить бумагу можно только по предоплате.

«Минимальный заказ 48 коробок. Цена будет 1100 тенге с доставкой, все полностью. Россия, город Ставрополь. Мы отправляем бумагу в Шымкент и Павлодар, там ребята выиграли бумагу. В данный момент никто не работает по наложенному платежу. Вы отправляете 30 процентов на транспортные расходы, остальное при получении» — диктует условия интернет «продавец».

Директор магазина канцтоваров пояснил, таким образом сейчас орудуют аферисты.

«Да, вы правы, это мошенники. Многие наши клиенты, которые участвуют в госзакупах и тендерах попадались на большие суммы», — говорит он.

Эксперты в области экономики говорят — казахстанские производители не могут полностью закрыть спрос.

«Бумага сейчас дорожает из-за того, что самым крупным поставщиком был Российский производитель. У нас тоже есть производитель, но они обеспечивают только 20 процентов рынка» — говорит Гульнара Уразбаева, кандидат экономических наук.

В целом эксперты настроены оптимистично. Некоторые даже уверяют, в течении двух недель проблема решится. Ситуация в скором времени должна стабилизироваться.