«В Казахстане взыскивается лишь 3% долгов», -Канат Мусин

Частные судебные исполнители фактически не работают! Такое заявление сделал глава Минюста Канат Мусин.

Из 7 миллионов документов, на сумму свыше 9 триллионов тенге, взыскано всего 300 миллиардов. Это всего 3% долгов от заявленных претензий.

«Количество жалоб на действия судебных исполнителей не снижается, а растет, как и количество допускаемых ими нарушений. Это ярко показало введение административной юстиции. Половина исков – об оспаривании действий судебных исполнителей. В большинстве случаев суды признают их обоснованными», — сказал Канат Мусин, министр юстиции РК.

Если работа по взысканию алиментов и другим социальным делам не будет проводиться полноценно, в течение месяца, судоисполнитель лишится лицензии. В прошлом году таких инцидентов было 19.

Алиментщики скрываются от судебных исполнителей, либо занижают зарплату, чтобы платить меньше. В Казахстане немало судебных исполнителей, которые специализируются только на таких делах, «потому что государство выплачивает определенные субсидии за исполнение дел такой категории».

«Основные причины – несовершенство законодательства, а также неплатёжеспособность должников. Только в прошлом году по причине невозможности взыскания, ввиду отсутствия у должника доходов или имущества, взыскателям были возвращены 608 тысяч исполнительных документов на сумму 2 триллиона 400 миллиардов тенге», — сказал Канат Мусин, министр юстиции РК.

Судоисполнитель теперь обязан ограничить должнику временный выезд из страны. Раньше он мог делать это по собственному усмотрению. А взыскание алиментов с работающего должника с инвалидностью осуществляется только с его заработной платы. Назрела необходимость разработки нового закона о принудительном исполнении, резюмировали в Минюсте.