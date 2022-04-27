36 авто с подложными номерами оштрафовали в Шымкенте

Новое приложение «Коргау» помогает выявлять самые грубые нарушения на дорогах Шымкента. Только за неделю полицейским удалось выявить 36 автомашин с подложными номерами

Так, посредством «Коргау» на служебный планшет сотрудника полиции, дежурившего на пересечении улиц Момышулы и Желтоксан, поступил сигнал о том, что вблизи движется автомобиль марки «Ваз 21140» с подложным регистрационным знаком.

Патрульный полицейский остановил машину и составил в отношении водителя административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. А транспорт водворен на штрафную стоянку.

Также, патрулировавшие территорию Каратауского района сотрудники дорожной полиции получили сигнал от «Коргау» о двигавшемся возле акимата автомобиле «Toyota Camry» с подложными номерами. Полицейские остановили иномарку на улице Шаяхметова и составили на водителя протокол.

Собранные по правонарушениям материалы направлены в городской специализированный административный суд. Отметим, что согласно Кодексу РК об адмправонарушениях в соответствии с данной статьей управление транспортным средством с заведомо подложными номерами наказывается штрафом в размере 20 МРП или лишением права управления ТС на год.

На сегодняшний день с помощью приложения «Коргау» по городу выявлено 298 злостных нарушителей правил дорожного движения, наложено штрафов на сумму свыше 65 млн тенге.

Кроме отмеченных правонарушений, «Коргау» также информирует стражей порядка о находящихся вблизи автомашинах с неоплаченными штрафами, не прошедших техосмотр, выявляет транспортные средства, находящиеся в розыске и нарушившие ПДД дважды за 10 минут.